Склады загорелись в Кызыле почти на 3 тыс. кв. м

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Возгорание произошло в складских помещениях в районе "Правый берег" Кызыла (Тува), сообщает пресс-служба главного управления МЧС по республике в понедельник.

"Для ликвидации пожара привлечены все силы пожарно-спасательных частей по охране города Кызыла. Всего на тушение пожара на площади 2,8 тыс. кв. м. привлечено 25 человек личного состава и девять единиц техники. По предварительным данным, пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Сообщение о пожаре поступило в 03:00 по московскому времени. Огонь распространился по складам из-за позднего обнаружения.

В пресс-службе "Интерфаксу" уточнили, что горит кровля складов.

"Внутри помещений находятся стройматериалы, около 70% из которых являются негорючими", - сообщили в ведомстве.

Как отметил собеседник агентства, в настоящее время устанавливается принадлежность складов, но уже известно, что они не принадлежат находящимся на "Правом берегу" военной части и учреждению ФСИН.