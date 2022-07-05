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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:45

Минздрав зарегистрировал назальную вакцину от COVID-19 "Салнавак"

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Российский Минздрав зарегистрировал назальную двухкомпонентную вакцину от коронавируса "Салнавак" компании "Генериум", следует из государственного реестра лекарственных средств.

"Генериум" подал заявку на регистрацию этой вакцины в апреле.

Препарат - комбинированная векторная вакцина в виде назального спрея для профилактики коронавирусной инфекции. Вакцина состоит из двух компонентов; в состав обоих из них входит рекомбинантный аденовирусный вектор на основе аденовируса человека.

Препарат вводится интраназально, с интервалом в три недели между введением компонентов, то есть в режиме "прайм-буст".

Сообщается, что вакцина вызывает активацию системного гуморального и клеточного иммунитета, а также формирует на поверхности слизистой оболочки дыхательных путей мукозальную иммунную защиту от коронавируса, что подтверждается доклиническими исследованиями.

1 апреля Минздрав зарегистрировал назальную вакцину от COVID-19 центра им. Гамалеи. Вакцина так же, как и "Спутник V", состоит из двух компонентов на основе аденовирусных векторов и вводится при помощи специальной насадки-распылителя в носовую полость также с интервалом в три недели, в режиме "прайм-буст".

Хроника 09 января 2020 года – 05 июля 2022 годаПандемия коронавируса
Минздрав Генериум Салнавак Спутник V Центр Гамалеи
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