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В Москве начали клинические исследования назальной COVID-вакцины "Генериум"

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Клинические исследования назальной формы вакцины от коронавируса производителя "Генериум" начались в Москве, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Сегодня на базе шести столичных поликлиник мы начали клиническое исследование назальной вакцины, разработанной компанией "Генериум". Всего в нем примут участие 660 человек: около 400 из них - в московских медучреждениях, остальные - в 11 центрах по всей России", - приводятся слова Раковой на сайте столичной мэрии.

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Она добавила, что эта вакцина идентична по составу действующих веществ "Спутнику V", предназначенному для внутримышечного введения.

На сайте уточняется, что клиническое исследование проводится на базе московских поликлиник №2, 52, 36, 68, 115, 210, а также в 11 центрах в Москве, Нижнем Новгороде, Петербурге, Саранске, Саратове, Смоленске и Ярославле. Специалисты изучат безопасность и эффективность вакцины, часть участников исследования получат плацебо. Принять участие в исследовании может любой здоровый гражданин в возрасте от 18 до 60 лет, который не вакцинировался от COVID-19 и не болел коронавирусом в последние полгода, а также не контактировал с заболевшим в последние 14 дней.

Она напомнила о ранее стартовавшем исследовании назальной формы вакцины НИЦЭМ им. Гамалеи. Оно проводится на базе четырех медицинских организаций, в том числе двух московских поликлиник.

"Мы рады быть одной из ключевых площадок для изучения вакцин от COVID-19. Город заинтересован в сотрудничестве с разными производителями, чтобы способствовать повышению доступности вакцин в гражданском обороте", - подчеркнула Ракова.

Хроника коронавируса. Февраль.

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коронавирус Генериум

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