В Москве начали клинические исследования назальной COVID-вакцины "Генериум"

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Клинические исследования назальной формы вакцины от коронавируса производителя "Генериум" начались в Москве, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Сегодня на базе шести столичных поликлиник мы начали клиническое исследование назальной вакцины, разработанной компанией "Генериум". Всего в нем примут участие 660 человек: около 400 из них - в московских медучреждениях, остальные - в 11 центрах по всей России", - приводятся слова Раковой на сайте столичной мэрии.

Она добавила, что эта вакцина идентична по составу действующих веществ "Спутнику V", предназначенному для внутримышечного введения.

На сайте уточняется, что клиническое исследование проводится на базе московских поликлиник №2, 52, 36, 68, 115, 210, а также в 11 центрах в Москве, Нижнем Новгороде, Петербурге, Саранске, Саратове, Смоленске и Ярославле. Специалисты изучат безопасность и эффективность вакцины, часть участников исследования получат плацебо. Принять участие в исследовании может любой здоровый гражданин в возрасте от 18 до 60 лет, который не вакцинировался от COVID-19 и не болел коронавирусом в последние полгода, а также не контактировал с заболевшим в последние 14 дней.

Она напомнила о ранее стартовавшем исследовании назальной формы вакцины НИЦЭМ им. Гамалеи. Оно проводится на базе четырех медицинских организаций, в том числе двух московских поликлиник.

"Мы рады быть одной из ключевых площадок для изучения вакцин от COVID-19. Город заинтересован в сотрудничестве с разными производителями, чтобы способствовать повышению доступности вакцин в гражданском обороте", - подчеркнула Ракова.