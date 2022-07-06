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Whatsapp грозит штраф до 18 млн руб. за повторный отказ локализовать данные россиян

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Мировой суд Москвы назначил на 28 июля рассмотрение протоколов об административном правонарушении в отношении Whatsapp, Spotify и Snapchat за повторный отказ локализовать данные россиян, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

"Административные протоколы составлены в отношении мессенджера Whatsapp, сервиса Spotify и приложения Snapchat по статье 13.11 ( невыполнение оператором при сборе персональных данных, в том числе посредством информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", предусмотренной законодательством РФ в области персональных данных обязанности по обеспечению записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения) или извлечения персональных данных граждан РФ с использованием баз данных, находящихся на территории Российской Федерации)", - сказали в суде.

Whatsapp грозит штраф до 18 млн рублей за повторное неисполнение законодательства по ч. 9 ст. 13.11, а Spotify и Snapchat до 6 млн рублей по ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ.

Судебные заседания назначены к рассмотрению в отношении Whatssapp и Snapchat на 28 июля, в отношении Spotify на 12 июля.

В пресс-службе Роскомнадзора "Интерфаксу" подтвердили составление протокола в отношении WhatsApp, максимальный штраф по которому составляет 18 млн руб.

"Роскомнадзор составил и передал в суд административный протокол по ч. 9 ст. 13.11 КоАП РФ в отношении WhatsApp за повторный отказ от локализации баз данных российских пользователей на территории России. За подобное правонарушение российским законодательством предусмотрен штраф в размере от 6 млн рублей до 18 млн рублей",- сообщили в ведомстве.

Ранее в Роскомнадзоре сообщали, что хранение персональных данных российских пользователей локализовали порядка 600 представительств в РФ зарубежных компаний. В числе таких компаний там назвали Apple, Microsoft, Samsung, PayPal, Booking, LG.

В России за нарушение требования о локализации уже заблокирована соцсеть LinkedIn. В 2016 году Таганский суд Москвы удовлетворил соответствующий иск Роскомнадзора.

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