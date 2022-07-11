В Якутии зафиксировали лесные пожары на общей площади 57,7 тысяч га

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - На территории Якутии зафиксировано 77 лесных пожаров на общей площади 57,7 тысяч га, сообщает пресс-служба правительства региона.

Больше всего пожаров действуют в Нерюнгринском, Алданском и Усть-Майском районах.

"За сутки потушено два лесных пожара на площади 183 га в Усть-Алданском и Чурапчинском районах", - говорится в сообщении.

Всего на тушение лесных пожаров привлечены 477 человек, задействовано 18 единиц техники.

По информации властей республики, на территории Хабаровского края на границе с Якутией продолжаются лесные пожары, есть задымленность. Лесопожарная обстановка по данной области будет предметно рассмотрена на КЧС.

Всего с начала пожароопасного сезона 2022 года на территории Якутии зарегистрировано 329 лесных пожаров на общей площади 156,4 тысяч га. В аналогичный период 2021 года пожары были на площади более 1 млн га.

Как сообщалось, в середине мая на территории Якутии были зафиксированы первые в этом году природные пожары. В 2021 году в Якутии площадь всех зарегистрированных с начала сезона возгораний превысила рекордный показатель за последние десять лет, достигнув почти 8,5 млн га. В этом году в регионе, по прогнозам синоптиков, вновь ожидается жаркое лето.

В регионе объявлен режим ЧС в лесах регионального характера.