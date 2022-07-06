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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:57

Рогозин уже осенью ждет на космодроме Восточный строителей из Белоруссии

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Строители из Белоруссии уже осенью 2022 года могут начать работать на космодроме Восточный и в закрытом городе Циолковский, допускает гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. Он сказал об этом журналистам в ходе визита на космодром.

"Мы просто сейчас торгуемся по ценам и сметам, нормальный процесс идет между подрядчиком и заказчиком", - уточнил глава госкорпорации.

По его словам, сначала в Амурскую область прибудут сотни специалистов, которые необходимы для строительства домов.

"А вот когда будет начато строительство, как двухэтажной Америки, так и здесь, двухэтажной Амурской области, тогда будут тысячи людей. Они и проекты свои предложили. Можно будет посмотреть в реальности, как эти дома будут выглядеть, чтобы люди сказали, которые будут там жить, какие плюсы и минусы", - добавил Рогозин.

Участие белорусских строителей в возведении объектов космодрома обсуждается с осени 2020 года. Госдума уже приняла поправки в законодательство об их допуске к работе на этих стройках.

Белоруссия Восточный Амурская область Роскосмос Циолковский Дмитрий Рогозин
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