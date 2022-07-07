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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:48

Российский сухогруз "Жибек Жолы" покинул турецкий порт

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Сухогруз "Жибек Жолы" под российским флагом вышел из порта Карасу на северо-западе Турции, сообщает Daily Sabah со ссылкой на данные передвижения морского транспорта.

Согласно данным одного из порталов, отслеживающих движение судов, "Жибек Жолы" покинул порт поздно вечером в среду.

Ранее появилась информация о задержании турецкой стороной сухогруза "Жибек Жолы", который якобы перевозил украинское зерно.

Накануне в МИД РФ заявили, что сухогруз "Жибек Жолы" в Турции не задержан, турецкие власти проводят с ним стандартные проверочные процедуры.

Турция Жибек Жолы
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