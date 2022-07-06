Госдеп призвал страны G20 оказать давление на РФ для вывоза украинского зерна морем

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Помощник госсекретаря США по делам экономики и бизнеса Рамин Толуи заявил, что странам Группы двадцати следует оказать давление на Россию, чтобы она поддержала усилия ООН, направленные на вывоз зерна с Украины морским путем.

"Страны G20 должны (...) настоять на том, чтобы она (Россия) поддержала продолжающиеся усилия ООН по возобновлению морских путей для доставки зерна ", - сказал Толуи на брифинге, посвященном предстоящей поездке госсекретаря США Энтони Блинкена в Индонезию и Таиланд.

Он напомнил, что в настоящее время ООН выступает с инициативой "попытаться вновь открыть Черное море для торговли, чтобы поставлять украинские и российские продукты питания и удобрения на мировые рынки".

По его словам, вопросы энергетической и продовольственной безопасности будут в числе основных тем предстоящих переговоров глав МИД G20.

Он добавил, что в ходе предстоящей встречи с G20 Блинкен будет стремиться мобилизовать дополнительную поддержку стран-участниц группы "для удовлетворения критических потребностей в продовольствии путем мобилизации дополнительной гуманитарной помощи и помощи на цели развития ".

Встреча глав МИД "большой двадцатки" пройдет на острове Бали 7-8 июля.