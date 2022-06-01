"Автодор" подтвердил подорожание строительства трассы М12 в среднем на 30%

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Стоимость строительства скоростной платной автотрассы М12 Москва - Казань выросла примерно на 30% по сравнению с первоначальной оценкой в 630 млрд рублей. Об этом сообщил журналистам председатель правления госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко на полях форума "Инновационные технологии и интеллектуальные транспортные системы в дорожном строительстве".

По его словам, стоимость дороги на уровне 630 млрд руб., которую ранее озвучивала госкомпания, определялась на этапе технико-экономического обоснования в 2018 г. по объектам-аналогам.

"То есть, в 2016 году решили, собрались, объект-аналог взяли, и потом индексами-дефляторами накрутили под конец, не учитывающими (в частности - ИФ) конкретные грунтово-геологические условия. Если посмотреть, трасса проходит по не очень развитым с точки зрения промышленности строительных материалов территориям. Мы ее чуть "ниже" делали, для того чтобы территории развивать – поближе к Рязани, к Ульяновску. Поэтому, конечно, затраты возросли на транспортировку грузов, на разработку новых карьеров, на подвоз всех этих строительных материалов. Поэтому 630 млрд рублей она стоила изначально", - сказал Петушенко.

Он уточнил, что в связи с увеличением фактической стоимости работ по строительству М12 цены контрактов с подрядчиками семи из девяти этапов недавно были актуализированы. Договоры на строительство 5-го и 8-го этапа, строительством которых занимаются китайская CRCC и ООО "Трансстроймеханизация" (входит в АО "Дороги и мосты", которое является частью холдинга "Нацпроектстрой" ВЭБа и Аркадия Ротенберга).

"Два участка не до конца досчитали, сейчас досчитаем. И там удорожание будет порядка 30%. Могу сказать, что если мы пересчитаем новую стоимость, которая у нас будет, на километры, то за счет технических решений и использования новшеств, которые есть, средняя стоимость одного километра будет дешевле, чем многие другие трассы, которые мы строили раньше", - сказал Петушенко журналистам.

Как сообщалось, извещения об изменении параметров договоров с подрядчиками М12 в апреле-мае 2022 г. были опубликованы на сайте госзакупок. Суммарная стоимость договоров выросла с изначальных 530,7 млрд руб. до 673,6 млрд руб., то есть – на 26,9% или 143 млрд руб. Однако эта оценка не учитывает новые цены контрактов CRCC на 5-й этап и ТСМ на 8-й этап дороги, которые еще не опубликованы на госзакупках в пересчитанном виде.

"Автодор" в 2020 г. также объявлял конкурс на проектирование и строительство 7-го этапа М12 протяженностью 77 км за 42,7 млрд руб. Однако конкурс был отменен, так как госкомпания решила строить этот этап собственными силами, задействовав более мелких подрядчиков. "Дочка" госкомпании, ООО "Строительная компания "Автодор", гендиректором которой является Рамиль Шайдуллин, в 2020 г. объявила два конкурса на участки, входящие в "отмененный" 7-й этап. Победителями в этих конкурсах были признаны татарстанские ООО "Волгадорстрой" и ООО "Русремстрой", получившие право на контракты в 24,8 млрд руб. (участок протяженностью 41 км, согласно ТЗ) и 10,9 млрд руб. (25 км) соответственно.

Курирующий в правительстве РФ строительную отрасль вице-премьер Марат Хуснуллин в интервью "Ведомостям" в конце 2021 г. говорил, что строительство М12 от Москвы до Казани обойдется в среднем на 200 млрд руб. дороже изначально запланированной суммы, которая составляла 623 млрд руб. Чиновник отмечал, что из упомянутых 200 млрд руб. только на рост стоимости металла, по предварительным оценкам на конец 2021 г., пришлось 30 млрд руб., на рост зарплат - 46 млрд руб.

Источник в Минэкономразвития РФ в марте 2022 г. сообщал "Интерфаксу", что стоимость строительства М12 от Москвы до Казани оценивается в 631,2 млрд руб., из которых 150 млрд руб. будут профинансированы из ФНБ.

Проект строительства скоростной платной автотрассы М12 от Москвы до Казани предполагает создание к 2024 г. магистрали протяженностью около 810 км. Дорога пройдет по территории Московской, Владимирской и Нижегородской областей, Чувашии и Татарстана. Планируется, что путь от Москвы до Казани по ней на автомобиле будет занимать 6,5 часа.