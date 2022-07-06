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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:15

Глава ЕК признала трудности на пути реализации планов ограничить цену на нефть РФ

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Реализация договоренности "большой семерки" по ограничению цен на российскую нефть потребует большой работы и широкого всемирного подхода, заявила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

"Страны G7 договорились изучить возможность ограничения цен на российскую нефть. Для этого нужен всемирный альянс, очень широкий. То есть надо, чтобы много стран больше не покупали российскую нефть выше определенной цены", - сказала глава ЕК в среду на пресс-конференции в Европарламенте в Страсбурге.

"И очевидно, что нужно еще проверить, нет ли возможностей обходить такой "потолок" (цен)", - добавила она.

По словам фон дер Ляйен, такая совместная платформа "позволила бы сделать шаг к ограничению цен на газ в случае необходимости".

"Но для этого мы должны взглянуть за пределы Европы, иметь общемировое видение ситуации. Для этого надо еще проделать много работы", - подытожила председатель ЕК.

В конце июня стало известно, что лидеры стран G7 смогли добиться договоренностей о введении в будущем лимита цен на импортируемую нефть РФ.

Урсула фон дер Ляйен Еврокомиссия G7
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