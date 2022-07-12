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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:05

Путин не планирует принять лидера Мьянмы

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин не планирует встречаться с находящимся в России лидером Мьянмы Мин Аун Хлайном, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Его спросили на брифинге, планируется ли эта встреча.

Посольство России в Мьянме сообщило, что Мин Аун Хлайн находится в России с частной поездкой и примет участие в открытии культурного центра страны. О его возможных встречах с представителями российских властей дипломатам ничего не было известно.

Лидер Мьянмы прибыл в Россию 10 июля, его поездка рассчитана на три-четыре дня. Культурный центр Мьянмы должен открыться в парке-музее "Этномир" 12 июля, сообщили "Интерфаксу" в музее.

Мьянма Мин Аун Хлайн Этномир Владимир Путин Дмитрий Песков
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