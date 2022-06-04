Военная хунта в Мьянме решила казнить двух демократических лидеров

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Бывший член парламента Мьянмы Фио Зейя Тоу и активист демократического движения Чжо Мин Ю будут казнены мьянманскими военными, захватившими власть в стране, сообщает The Guardian.

Издание отмечает, что Фио Зейя Тоу состоял в "Национальной лиге за демократию" - партии свергнутого демократического лидера Мьянмы Аун Сан Су Чжи. Он был арестован в ноябре, а в январе был приговорен к смертной казни по обвинению в терроризме, как и Чжо Мин Ю. Они попытались обжаловать это решение, но суд отклонил их апелляции.

Кроме того, к смерти были приговорены двое мужчин за убийство женщины, которая, как они утверждали, была информатором хунты в Янгоне.

Фио Зейя Тоу обвинили в организации нескольких нападений на силы режима, включая нападение с применением огнестрельного оружия на пригородный поезд в Янгоне в августе, в результате которого погибли пять полицейских. В 2008 году во время правления предыдущей хунты он был приговорен к тюрьме за членство в незаконной организации и хранение иностранной валюты. По данным The Guardian, тогда Фио Зейя Тоу был "пионером хип-хопа", и его рифмы раздражали военные власти.

Военная хунта в Мьянме

В Мьянме 1 февраля произошел военный переворот. Главнокомандующий вооруженными силами Мин Аунг Хлайн объединил в своих руках законодательную, исполнительную и судебную власть, а исполняющим обязанности президента был назначен вице-президент Мьинт Шве.

Военные объявили чрезвычайное положение сроком на один год и задержали госсоветника Мьянмы Аун Сан Су Чжи, президента Вин Мьина, а также других высокопоставленных чиновников за "фальсификацию выборов" 8 ноября 2020 года.

Действия военных вызвали волну протестов, которые военный режим жестко подавляет. От действий силовиков во время протестов погибли сотни человек. Свыше 250 тысяч человек, по оценкам ООН, были вынуждены покинуть свои дома.