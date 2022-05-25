Myanmar Airways попросила разрешения летать в Россию

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Авиакомпания Myanmar Airways International (MAI) планирует запустить грузовые и чартерные пассажирские рейсы между Янгоном и Москвой. Об этом посол Мьянмы в России Лвин У сообщил главе Росавиации Александру Нерадько, сообщили в пресс-службе агентства.

Ожидается, что до конца этого года MAI приступит к грузовым рейсам, в следующем - к пассажирским.

"Руководитель Росавиации выразил готовность со стороны российских авиационных властей оказать содействие для скорейшего начала прямых авиаперевозок между двумя странами. Авиакомпаниям России будет предложено рассмотреть данный рынок авиаперевозок", - говорится в пресс-релизе.

Нерадько также предложил рассмотреть возможность начала полетов MAI на Дальний Восток, во Владивосток и Хабаровск.

MAIоснована в 1993 году. Она совершает перевозки в основном в Юго-Восточной Азии. В ее парке европейские Airbus A320.