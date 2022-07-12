В посольстве РФ подтвердили визит лидера Мьянмы в Россию

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Лидер Мьянмы Мин Аун Хлайн находится в России с частной поездкой, примет участие в открытии культурного центра страны, сообщили в посольстве РФ в республике.

"Подтверждаем факт частной поездки в Россию председателя Государственного административного совета, премьер-министра, Главнокомандующего Вооруженными силами Республики Союз Мьянма старшего генерала Мин Аун Хлайна", - сказали "Интерфаксу" в российской дипмиссии.

В посольстве отметили, что не располагают информацией относительно возможных встреч Мин Аун Хлайна с представителями российских властей.

По данным агентства, Мин Аун Хлайн прибыл в Россию в воскресенье, его поездка продлится 3-4 дня.

Как сообщили "Интерфаксу" в парке-музее "Этномир", культурный центр Мьянмы откроется на его территории во вторник, 12 июля.

"Центральным сооружением является буддийская пагода, покрытая золотыми пластинами, прототипом которой стала пагода Швезигон в Мьянме. Во время церемонии на верхней части колоколообразной трехчастной структуры будет размещен бутон с бриллиантом "Сейн Фуу"", - сообщили в музее.

Проведет духовную церемонию мьянманский монах и общественный деятель, носитель высшего по существующей в стране системе монашеских титулов звания Ашин Ньяниссара.

Военный переворот в Мьянме

В Мьянме 1 февраля 2021 года произошел военный переворот. Главнокомандующий вооруженными силами Мин Аун Хлайн объединил в своих руках законодательную, исполнительную и судебную власть, а исполняющим обязанности президента был назначен вице-президент Мьинт Шве.

Военные объявили чрезвычайное положение сроком на один год и задержали бывшего госсоветника Аун Сан Су Чжи, президента Вин Мьина, а также других высокопоставленных чиновников за "фальсификацию выборов" 8 ноября 2020 года.

Действия военных вызвали волну протестов, которые военный режим жестко подавляет. В ходе беспорядков погибли более 700 человек, и по оценкам ООН, свыше 250 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома.

События в Мьянме вызвали международное осуждение. Ряд стран, в частности, США, Австралия, Великобритания, а также власти ЕС и руководство ООН призвали военных освободить задержанных чиновников и уважать результаты выборов.