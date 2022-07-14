Премьер-министр Мьянмы предложил открыть консульство страны в Петербурге

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн на встрече с губернатором Петербурга Александром Бегловым предложил открыть в этом городе консульство своей страны и пообещал направить соответствующий запрос в российский МИД.

Он выразил надежду, что Беглов поддержит это предложение.

"Сейчас мы просим лично, чтобы вы поддерживали (нас - ИФ) в этом процессе - для поиска места и здания для открытия консульства", - сказал Хлайн.

Беглов пообещал, что администрация Петербурга скоро начнет подбирать место для консульства и будет обсуждать это с послом страны.

По словам губернатора, открытие консульства позволит создать "коммуникационную площадку между бизнесом, между органами власти как Санкт-Петербурга, так и республики".

Он напомнил, что ранее власти Мьянмы ввели безвизовый режим для россиян. "Так бывает, что соседи закрывают визы, а друзья открывают", - отметил глава региона.

Беглов также заявил о необходимости прямого воздушного сообщения между Петербургом и столицей Мьянмы - Нейпьидо.

"Санкт-Петербург готов стать международным хабом для международных авиарейсов. Наш приоритет - Юго-Восточная Азия. Прямые рейсы позволят расширить туристический поток. В настоящее время ведется работа по организации прямых рейсов между Россией и Вьетнамом. Мы могли бы рассмотреть подобную возможность и для столицы вашей республики", - сказал он.

Хлайн также предложил открыть в Петербурге второй буддийский центр.

"В вашем городе уже давно существует религиозный центр буддизма (дацан на Приморском шоссе - ИФ). Мы в этот раз приехали с целью открытия пагоды - буддистского центра в Подмосковье. Если вы позволите, хотелось бы тоже расширить сотрудничество, открыть такой же буддийский центр в вашем городе - Санкт-Петербурге", - сказал он.

При этом Хлайн заявил о содействии миссии православных священников в Мьянме.

По итогам переговоров было объявлено о сотрудничестве Торгово-промышленных палат Петербурга и Мьянмы, Совета промышленников Петербурга и производителей Мьянмы, о привлечении петербургских организаций к совместной разработке газовых и нефтяных месторождений на территории республики.

Лидер Мьянмы прибыл в Россию 12 июля с частным визитом, чтобы принять участие в открытии культурного центра страны. По сведениям российских дипломатов, его поездка должна занять несколько дней.