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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:39

Госдума 15 июля рассмотрит утверждение Мантурова на новую должность

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Спикер Госдумы Вячеслав Володин направил депутатам кандидатуру Дениса Мантурова для утверждения вице-премьером - министром промышленности и торговли, сообщила пресс-служба палаты.

В ближайшие дни пройдет обсуждение кандидатуры Мантурова в профильном комитете по промышленности и торговле, а также во фракциях Госдумы. Вопрос о назначении чиновника на новую должность депутаты рассмотрят на пленарном заседании 15 июля, добавили в пресс-службе.

Последний день весенний сессии в работе Госдумы был 6 июля, после этого депутаты разошлись на каникулы и для работы в регионах и Донбассе. 10 июля вечером стало известно, что Володин поручил собрать депутатов на внеочередное заседание 15 июля. Совет Думы утвердил это заседание 11 июля.

Сначала в Думе объяснили, что "необходимость внеочередного пленарного заседания связана с тем, что накопились вопросы, требующие неотложного решения, в том числе будут рассмотрены правительственные инициативы". Затем сам Володин сказал, что 15 июля Думе предстоит рассмотреть инициативы по поддержке граждан и экономики, чтобы их принятие не откладывалось до осени.

12 июля президент Владимир Путин подписал указ о создании в правительстве новой должности - вице-премьера - министра промышленности и торговли. В этот же день указ был опубликован, и премьер-министр Михаил Мишустин предложил Госдуме назначить главу Минпромторга на этот пост. Предполагается, что Мантуров станет единственным в нынешнем составе правительства России министром, одновременно занимающим пост вице-премьера.

Денис Мантуров Минпромторг Госдума Владимир Путин Михаил Мишустин Вячеслав Володин
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