"Ведомости" сообщили о возможной отставке вице-премьера Борисова

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Заместитель председателя правительства РФ по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов может уйти со своего поста и занять должность гендиректора госкорпорации "Роскосмос", сообщает в среду газета "Ведомости" со ссылкой на источники.

"По словам двух источников, близких к правительству, (министру промышленности и торговли РФ Денису - ИФ) Мантурову частично перейдет функционал Борисова. По их словам, вице-премьер может покинуть Белый дом. Об этом слышал также топ-менеджер одного из крупных оборонных предприятий", - пишет издание.

В статье отмечается, что "в кабмине, таким образом, появится другой вице-премьер с новым функционалом", при этом "его имя источники, близкие к правительству, назвать отказались, а собеседник в ОПК такой информацией не обладает".

Близкий к Минпромторгу источник газеты также полагает, что Мантурову могут отойти полномочия Борисова, а он сам может возглавить "Роскосмос".

Другой собеседник газеты отмечает, что в таком случае гендиректору "Роскосмоса" Дмитрию Рогозину могли бы предложить новый фронт работы, например, связанный с новыми территориями, впрочем, подчеркнул он, это лишь "теория".

Накануне президент РФ Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым число заместителей председателя правительства увеличивается до 11 за счет новой позиции: вице-премьера - министра промышленности и торговли.

Сразу после публикации документа пресс-служба правительства сообщила, что премьер Михаил Мишустин внес в Госдуму для назначения на вновь созданную должность кандидатуру нынешнего главы Минпромторга Дениса Мантурова.