Австралийская Woodside вслед за французской Total объявила об уходе из Мьянмы

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Австралийская нефтегазовая компания Woodside Petroleum Ltd. вслед за французской TotalEnergies решила уйти из Мьянмы из-за ухудшающейся ситуации с соблюдением прав человека в стране, где в феврале 2021 года произошел военный переворот.

"Учитывая текущую ситуацию в Мьянме, мы больше не можем рассматривать участие Woodside в разработке газовых месторождений или любую другую деятельность в стране", - заявила через пресс-службу глава Woodside Мег Онил.

Австралийская компания присутствовала на нефтегазовом рынке Мьянмы с 2013 года. Ей принадлежит 40% газодобывающего совместного предприятия известного под названием Block A-6. Woodside также участвовала в проектах по разведке газовых месторождений AD-1 и AD-8.

Компания сообщила, что ее потери из-за ухода из проектов Block A-6 и AD-1 в 2021 финансовом году составят $138 млн.

Акции Woodside подорожали на 2,5% на торгах в Австралии в четверг.

Total объявила об уходе из Мьянмы 21 января. В компании объяснили, что после военного переворота решили свернуть все текущие проекты в стране, кроме добычи газа на месторождении Yadana, откуда топливо экспортируется в Таиланд. При этом TotalEnergies пыталась ограничить финансовые потоки, которые от проекта получает государственная нефтяная компания Мьянмы MOGE.

"Несмотря на принятые меры, TotalEnergies не смогла оправдать ожидания многих заинтересованных лиц (включая акционеров, а также международные и бирманские общественные организации), которые призывают не допустить получения бирманскими властями доходов от добычи на месторождении Yadana через госкомпанию MOGE", - объяснили в Total.