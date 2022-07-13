Госдума 15 июля рассмотрит инициативы, не подлежащие обязательному рассмотрению Совфедом

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Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Среди проектов законов, включённых в повестку заседания Госдумы 15 июля, нет инициатив, подлежащих обязательному рассмотрению Советом Федерации, говорится в сообщении в телеграм-канале нижней палаты парламента в среду.

Там также отмечается, что председатель Госдумы Вячеслав Володин и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко обсудили законопроекты из повестки заседания Думы на 15 июля.

В соответствии со статьей 106 Конституции РФ к законопроектам, которые в обязательном порядке должен рассмотреть Совет Федерации, относятся федеральные законы по вопросам: федерального бюджета; федеральных налогов и сборов; финансового, валютного, кредитного, таможенного регулирования, денежной эмиссии; ратификации и денонсации международных договоров РФ; статуса и защиты государственной границы РФ; войны и мира, говорится в сообщении.

Вместе с тем в соответствии со статьей 105 Конституции РФ федеральный закон считается одобренным Советом Федерации, если в течение 14 дней он не был рассмотрен Советом Федерации, отметили в телеграм-канале Думы.

В настоящее время в проект повестки заседания Госдумы планируется включить 17 законопроектов, говорится в сообщении.

15 июля Госдума планирует провести внеочередное заседание. На нем, в частности, будет рассмотрен вопрос об утверждении на пост вице-премьера - министра промышленности и торговли Дениса Мантурова.