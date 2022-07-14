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Мишустин объяснил введение нового вице-премьера необходимостью быстрых решений

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - В правительстве вводится новая должность вице-премьера - министра промышленности и торговли - в связи с необходимостью принимать бысрые решения в условиях беспрецедентных санкций, заявил в начале заседания кабинета министров премьер-министр Михаил Мишустин.

"Прежде, чем мы перейдем к основной повестке, несколько слов о важном изменении в структуре кабинета министров. Во вторник президент своим указом ввел новую должность заместителя председателя правительства - министра промышленности и торговли. На рассмотрение в Государственную думу внесена кандидатура Дениса Валентиновича Мантурова. Это профессионал с большим опытом работы", - сказал премьер.

Он подчеркнул, что перед отечественной промышленностью стоит ответственная задача - не только удержать объемы выпуска продукции, но и в сжатые сроки обеспечить переход на собственное производство необходимых для страны товаров.

"Сейчас в условиях беспрецедентных санкций требуется высокая скорость принятия решений и их дальнейшая реализация. Ведь отрасли подвержены влиянию различных ограничений и запретов, и нужно максимально гибко реагировать на текущую динамику", - сказал премьер.

Обращаясь к Мантурову, Мишустин заметил: "Знаю, что вы уже начали общение с руководителями фракций в Государственной думе, а на завтра запланировано голосование депутатов по вашей кандидатуре. Мы желаем вам удачи".

12 июля президент Владимир Путин подписал указ о создании должности нового, 11-го заместителя у премьер-министра и это будет вице-премьер - министр промышленности и торговли. Мишустин в тот же день внес в Госдуму предложение утвердить на эту должность главу Минпромторга Дениса Мантурова. Депутаты рассмотрят этот вопрос на внеочередном пленарном заседании 15 июля.

Вечером 12 июля с Мантуровым встретились спикер Госдумы Вячеслав Володин и руководители фракций.

Денис Мантуров Минпромторг Госдума Владимир Путин Михаил Мишустин Вячеслав Володин
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