Роспотребнадзор назвал стабильной ситуацию с COVID-19 в РФ

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Ситуация с коронавирусной инфекцией в РФ остается стабильной, необходимости в возвращении противоэпидемических ограничений на федеральном уровне нет, в случае ухудшения ситуации возможно введение ограничений в масштабе регионов, сообщил Роспотребнадзор.

"В целом по стране эпидситуация по COVID-19 остается стабильной (...) С учетом текущей динамики эпидемического процесса необходимости в возобновлении режима противоэпидемических ограничений на федеральном уровне нет. В случае ухудшения эпидситуации на местах ограничительные меры могут быть восстановлены в отдельных регионах", - говорится в сообщении, опубликованном в пятницу на сайте ведомства.

Уточняется, что в стране наблюдается увеличение в штаммовом составе доли новых подвариантов штамма "омикрон" (BA.4/BA.5), которые проще передаются от человека к человеку. "Однако заболевание, вызванное этими подвариантами, протекает мягче, чем вызванное штаммами "Альфа" или "Дельта", и приводит к меньшему числу тяжелых случаев. В связи с этим, по экспертным оценкам, риски резкого роста нагрузки на систему здравоохранения незначительны", - отметили в ведомстве.

Ранее, 1 июля, Роспотребнадзор сообщил, что в России на фоне улучшения эпидситуации снимаются ранее введенные ограничения из-за пандемии коронавирусной инфекции. В частности, отменено обязательное ношение масок, запрет на проведение массовых мероприятий и ограничения в местах общественного питания. При этом в ведомстве подчеркнули, что при ухудшении обстановки по COVID-19 "действие ограничительных мероприятий может быть возобновлено".