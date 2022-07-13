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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:36

Доля новых вариантов "омикрона" в структуре COVID-19 в России приблизилась к 39%

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Доля более заразных подвариантов штамма "омикрон" BA.4/BA.5 увеличилась до 38,86% в общем объеме выявленных случаев заражения коронавирусом за последние две недели, сообщили журналистам в Роспотребнадзоре.

По данным ведомства, за эти две недели к линии BA.1 геноварианта "омикрон" отнесено 3,8% от общего количества сиквенсов, к линии BA.2 ("стелс"-омикрон) - 56,13%, к линиям BA.4/BA.5 - 38,86% к геноварианту "дельта" - 1,21%.

5 июля в Роспотребнадзоре отмечали, что за последние три недели к BA.4/BA.5 было отнесено всего 6,57% случаев заболевания за этот период.

По итогам 27-й недели в России зарегистрировано 22 683 случая заболевания COVID-19. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения вырос на 8,2% по сравнению с прошлой неделей и на 6% чем в среднем за последние 4 недели, отметили в службе.

Появление в стране подвариантов "омикрон"-штамма ВА.4 и ВА.5 Роспотребнадзор зафиксировал в середине июня. По словам специалистов, оба сравнительно они легче распространяются между людьми и их труднее отследить иммунной системе.

6 июля генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил о 30%-м росте случаев заражения коронавирусом в мире за последние две недели. Он уточнил, что в Европе и Америке рост заболеваемости связан с распространение подвариантов BA.4 и BA.5.

Хроника 09 января 2020 года – 13 июля 2022 годаПандемия коронавируса
Роспотребнадзор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус
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