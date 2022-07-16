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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:57

Подъем заболеваемости COVID-19 в РФ объяснили сменой подвариантов "омикрона"

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - В России отмечается небольшой подъем заболеваемости COVID-19, который связан со сменой циркулирующих подвариантов вируса.

Как заявила "Интерфаксу" заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Наталья Пшеничная, на смену "стелс"-омикрону приходят новые, более заразные подварианты ВА.4 и ВА.5. Однако рост госпитализаций и тяжёлое течение заболевания маловероятны, сообщила она.

"Конечно же, из-за распространения новых геновариантов "омикрона" мы можем увидеть рост числа новых случаев. Сейчас мы видим, что пошел небольшой подъем заболеваемости и это связано с тем, что идет активная смена одного циркулирующего геноварианта на два других - ВА.4 и ВА.5, которые до этого были выявлены в зарубежных странах. То же самое происходило, когда шла смена "омикрона" ВА.1 на ВА.2 ("стелс"-омикрон - ИФ). Мы видели некоторый подъем, но в этот период не увеличилось число тяжелых случаев, не увеличилось в значительной мере число пациентов в критическом состоянии, число летальных исходов", - сказала Пшеничная.

Пшеничная также отметила, что сейчас поменялась динамика эпидпроцесса COVID-19, а также структура заболевших людей.

"На сегодняшний день следует сказать о том, что ситуация по COVID-19 стабильная, и это основано на существующих критериях оценки динамики эпидпроцесса", - добавила она.

По словам эксперта, сейчас идёт смена доминирующих подвариантов "омикрона", "поэтому и отмечается небольшой рост новых случаев, и подобная динамика наблюдается во многих странах мира".

Новые подварианты "омикрона" ВА.4 и ВА.5, как уточнила Пшеничная, отличаются от предшественников тем, что быстрее передаются от человека к человеку, но "заболевание, вызываемое ВА.4 и ВА.5, протекает легче, чем вызванное штаммами "дельта" или "альфа", которые циркулировали в прошлом и позапрошлом годах".

Хроника 09 января 2020 года – 16 июля 2022 годаПандемия коронавируса
коронавирус
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