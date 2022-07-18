Осенью эксперты и общественность обсудят содержание курса истории России для вузов

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - В сентябре должно быть запущено общественное и профессиональное обсуждение содержательного стандарта концепции преподавания истории России в вузах, сообщил на пресс-конференции председатель правления Российского исторического общества Константин Могилевский.

К тому времени, по его словам, должна завершиться эта разработка, которая идет на базе Института российской истории.

Общественное обсуждение об увеличении часов преподавания истории в вузах и форме работы преподавателей со студентами находится на стадии завершения, добавил Могилевский.

Министерство науки и высшего образования предложило ввести не менее 144 обязательных академических часов изучения истории России для всех вузов, вне зависимости от специализации. Курс рассчитан на год. Также было предложено увеличить объем контактной работы обучающихся с педагогическими работниками при очной форме обучения не менее 80%, в очно-заочной и заочной формах обучения не менее 40% объема, отводимого на реализацию этой дисциплины.

В действующих федеральных государственных образовательных стандартах "История" указана как обязательная дисциплина, но при этом не установлены требования к объему и формату изучения истории, в связи с чем во многих вузах при изучении этого предмета значительную часть времени отводят на самостоятельную работу студентов.

В новую концепцию преподавания истории России в вузах предложено включить основы мировой истории, сообщил в свою очередь научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян.

"Мы сейчас готовим на базе рабочей группы нашего совета (по созданию концепции преподавания истории - ИФ) предложения о мировой истории. Естественно, что это не должно занимать большое место в общем курсе, но какие-то основные сведения по мировой истории должны войти в перечень проблем, которые мы рекомендуем для преподавания", - отметил он.

По его словам, первой такой темой может быть вопрос о создании колониальных империй, как они возникали и как они развивались, второй темой может быть "весь комплекс проблем, связанных с отношением к России в мире, эволюция представлений о России, которые были в течение многих веков". Третьей темой в общем курсе может стать Вторая мировая война "в целом": общий вклад России в победу во Второй мировой войне.

Чубарьян уточнил, что рабочая группа при совете, занимающаяся мировой историей, намерена к сентябрю сформулировать и сформировать перечень событий мировой истории, которые могли войти в предполагаемый перечень и предполагаемую концепцию преподавания истории в вузах. Он также будет вынесен на обсуждение.

Усиление изучения истории в вузах и школах обсуждается последние несколько лет, дискуссия активизировалась после 24 февраля 2022 года.