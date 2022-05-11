Большинство россиян не поддержали идею введения истории для первоклассников

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Ввести уроки истории в школах с первого класса считают полезным 42% россиян, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

Однако почти половина сограждан (49%), по итогам опроса, не поддерживают идею преподавания в школах истории с первого класса, а не с пятого, как в настоящее время.

Что касается возрастных категорий, то чаще всех данную идею поддерживают россияне в возрасте от 60 лет (50%). Среди сограждан, имеющих детей или внуков в возрасте до 18 лет, эту новацию поддерживают 46% респондентов. Среди молодёжи скептически к данной новации относятся почти две трети респондентов (65%).

Всероссийский телефонный опрос был проведён 27 апреля 2022 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщал, что его ведомством принято решение о введении преподавания истории в школах с первого класса. В Кремле заявили, что не считают, что для первоклассников слишком рано начинать изучать историю.