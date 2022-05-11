Уроки истории в начальных школах России дополнят историческим просвещением

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Минпросвещения до конца учебного года направит в регионы рекомендации по историческому просвещению с 1 класса, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.

"Мы усилим историческое просвещение с 1 сентября следующего учебного года. Сам урок истории будет в том формате, в котором он происходит (с 5 класса - ИФ). С первого класса в рамках предмета "Окружающий мир" мы усилим историческую составляющую (...) В конце мая соответствующие рекомендации министерство просвещения РФ направит в регионы", - сказал Кравцов журналистам в среду.

Он уточнил, что историческое просвещение в 1 классе "будет происходить в рамках внеурочной (работы)".

Кравцов сообщил, что "с 1 сентября помимо поднятия флага и исполнения гимна в начале учебной недели будут проходить уроки "Разговоры о важном". Такие уроки будут проходить во всех школах в рамках тех часов, которые предусмотрены на внеурочную деятельность, уточнил Кравцов.