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Путин призвал повысить качество преподавания истории

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин предложил выработать новые подходы к изучению истории и повысить качество преподавания истории в школах и вузах и продвигать в обществе, особенно среди молодежи, ценности высокой гражданской культуры. Об этом говорится в его приветствии форуму "История для будущего. Новый взгляд".

"Все эти вопросы крайне важны для формирования целостной исторической политики, которая играет значимую роль в обеспечении суверенного развития России", - объяснил президент.

По его словам, для продвижения вперед необходимо сохранять преемственность, "с уважением относиться ко всем страницам нашего прошлого, к деяниям и свершениям предков, к их многовековым культурным, духовным, ратным традициям".

"Равняться на нравственные ориентиры, которые они нам завещали, и, конечно, важно уделять неустанное внимание популяризации исторических знаний, твердо противостоять всем попыткам фальсификации истории", - отметил Путин.

Владимир Путин

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