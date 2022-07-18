Путин освободил представителя Генпрокуратуры РФ от функции уполномоченного в ЕСПЧ

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин освободил начальника главного управления международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры Михаила Виноградова от осуществления функций Уполномоченного РФ при Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ).

Указ президента опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

15 марта Россия объявила о выходе из Совета Европы. После этого Комитет министров СЕ принял резолюцию об исключении России из состава организации в соответствии со статьей 8 Устава (Грубое нарушение положений Устава), и, применив формально-принудительный механизм, прекратил членство России в организации в одностороннем порядке.

"Так, соответствующее сообщество стран не может требовать от России соблюдения условий документов, относящихся к праву Совета Европы", - заявил в связи с этим глава Комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников.

11 июня Путин подписал законы об установлении предельного срока исполнения в РФ постановлений ЕСПЧ.

Согласно этим законам, постановления ЕСПЧ, вынесенные после 15 марта 2022 года, не подлежат исполнению в России.