Международная НПО "Фонд Генриха Белля" признана нежелательной в РФ

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Генпрокуратура РФ приняла решение о признании нежелательной деятельности немецкого "Фонда имени Генриха Белля".

"По результатам изучения поступивших материалов принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности международной неправительственной организации Heinrich-Boll-Stiftung e.V. (Heinrich Boll Stiftung, "Фонд имени Генриха Бёлля")", - заявили в Генпрокуратуре.

По данным надзорного ведомства, деятельность фонда "представляет угрозу конституционному строю и безопасности Российской Федерации".

"Информация о принятом решении направлена в Минюст России для включения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, и их обнародования", - сообщили в Генпрокуратуре.

"Фонд Генриха Белля" стал 56-й иностранной НПО, признанной нежелательной в России.

"Фонд Генриха Белля" - неправительственная организация, занимающаяся проектами в сфере развития гражданского общества, политического образования, социально-политической активности и ответственности, прав человека, международного диалога, экологии.

8 апреля по распоряжению Минюста РФ филиал фонда в России был исключен из реестра филиалов и представительств международных организаций и иностранных некоммерческих неправительственных организаций.