Поисковики будут помечать "Википедию" как нарушителя законодательства РФ

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Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Роскомнадзор (РКН) принял в отношении Wikimedia Foundation, Inc меры понуждения из-за отказа удалить ряд материалов из "Википедии", в том числе фейки о специальной военной операции, сообщили в ведомстве.

"В связи с невыполнением американской некоммерческой организацией Wikimedia Foundation, Inc. обязанности по удалению противоправной информации Роскомнадзором принято решение о применении меры понуждения в виде информирования поисковыми системами интернет-пользователей о нарушении иностранным лицом российского законодательства", - говорится в сообщении РКН, распространенном в среду.

"На интернет-ресурсе Wikipedia (принадлежит Wikimedia Foundation, Inc.) остается неудаленным ряд материалов, признанных запрещенными, в том числе фейков о ходе специальной военной операции на территории Украины", - уточнили в ведомстве.

В сообщении отмечается, что принятые меры в отношении интернет-компании будут действовать до полного устранения иностранным лицом нарушений российского законодательства.

Также Wikimedia Foundation неоднократно привлекалась к административной ответственности за неудаление противоправной информации. Общая сумма штрафов компании, назначенных судом, составляет 5 млн рублей, говорится в сообщении.

Wikimedia Foundation, Inc. – некоммерческая благотворительная организация, которая поддерживает инфраструктуру для работы ряда многоязычных краудсорсинговых вики-проектов, включая "Википедию".

Ранее аналогичные меры были приняты РКН в отношении компании Google LLC, которой кроме того запретили рекламу ее ресурсов на российских площадках, а также в отношении компании Twitch. Поводом для введения мер понуждения, предусмотренных вступившим в силу 1 января этого года законом о "приземлении", стал отказ удалить признанный запрещенным в РФ контент.