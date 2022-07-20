Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:06

Поисковики будут помечать "Википедию" как нарушителя законодательства РФ

Поисковики будут помечать "Википедию" как нарушителя законодательства РФ
Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Роскомнадзор (РКН) принял в отношении Wikimedia Foundation, Inc меры понуждения из-за отказа удалить ряд материалов из "Википедии", в том числе фейки о специальной военной операции, сообщили в ведомстве.

"В связи с невыполнением американской некоммерческой организацией Wikimedia Foundation, Inc. обязанности по удалению противоправной информации Роскомнадзором принято решение о применении меры понуждения в виде информирования поисковыми системами интернет-пользователей о нарушении иностранным лицом российского законодательства", - говорится в сообщении РКН, распространенном в среду.

"На интернет-ресурсе Wikipedia (принадлежит Wikimedia Foundation, Inc.) остается неудаленным ряд материалов, признанных запрещенными, в том числе фейков о ходе специальной военной операции на территории Украины", - уточнили в ведомстве.

В сообщении отмечается, что принятые меры в отношении интернет-компании будут действовать до полного устранения иностранным лицом нарушений российского законодательства.

Также Wikimedia Foundation неоднократно привлекалась к административной ответственности за неудаление противоправной информации. Общая сумма штрафов компании, назначенных судом, составляет 5 млн рублей, говорится в сообщении.

Wikimedia Foundation, Inc. – некоммерческая благотворительная организация, которая поддерживает инфраструктуру для работы ряда многоязычных краудсорсинговых вики-проектов, включая "Википедию".

Ранее аналогичные меры были приняты РКН в отношении компании Google LLC, которой кроме того запретили рекламу ее ресурсов на российских площадках, а также в отношении компании Twitch. Поводом для введения мер понуждения, предусмотренных вступившим в силу 1 января этого года законом о "приземлении", стал отказ удалить признанный запрещенным в РФ контент.

Роскомнадзор Википедия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Госдуме готовы принять поправки о передаче икон из музеев в храмы

В Госдуме готовы принять поправки о передаче икон из музеев в храмы
Пандемия коронавируса

Суточная COVID-заболеваемость в РФ впервые с мая достигла почти 5,7 тыс. человек

Пандемия коронавируса

Роспотребнадзор рекомендовал гражданам из уязвимых категорий вновь носить маски

Эстонский фонд признан нежелательным в РФ

Эстонский фонд признан нежелательным в РФ

Пограничный пункт Крупец в Курской области подвергся обстрелу со стороны Украины

Wildberries фиксирует нетипичный взлет спроса на санки в июне-июле

В 2021 году сменился лидер российского рынка сыра

ГПБ вводит для физлиц комиссию по счетам в долларах и евро

Что произошло за день: вторник, 19 июля

Военная операция на Украине

Путин поблагодарил Эрдогана за помощь в переговорах о вывозе украинского зерна

Путин поблагодарил Эрдогана за помощь в переговорах о вывозе украинского зерна
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });