Суд прекратил дело блогера Хованского

Блогер Юрий Хованский в Куйбышевском районном суде Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Второй Западный окружной военный суд на выездном заседании в Петербурге прекратил дело об оправдании терроризма в отношении видеоблогера Юрия Хованского, сообщает в среду объединенная пресс-служба судов северной столицы.

Дело в отношении Хованского было прекращено "в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности", говорится в сообщении.

Хованский (внесен Росфинмониторингом в реестр лиц, в отношении которых имеются сведения о причастности к терроризму или экстремизму - ИФ) был задержан и заключен под стражу в Петербурге в июне 2021 года. В декабре того же года суд смягчил блогеру меру пресечения, назначив ему запрет определенных действий.

Изначально блогеру вменялось оправдание терроризма с использованием интернета, однако в окончательной редакции обвинение было смягчено: следствие исключило из него признак использования интернета.

По версии следствия, блогер не позднее 3 июля 2020 года исполнил песню, связанную с захватом заложников во время представления мюзикла "Норд-Ост" в Москве в 2002 году. Летом 2020 года запись была выложена на YouTube-канале, на котором на тот момент было 25 подписчиков.

Во время предварительного следствия блогер принес извинения и назвал исполнение этой песни "ужасной ошибкой".