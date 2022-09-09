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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:27

Блогер Хованский исключен из перечня экстремистов и террористов

Блогер Хованский исключен из перечня экстремистов и террористов
Блогер Юрий Хованский в Куйбышевском районном суде. Декабрь 2021 года.
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Росфинмониторинг исключил видеоблогера Юрия Хованского, в отношении которого велось дело об оправдании терроризма, из перечня экстремистов и террористов.

Соответствующая информация появилась в пятницу на сайте ведомства.

Хованский был задержан и заключен под стражу в Петербурге в июне 2021 года. По версии СК, блогер не позднее 3 июля 2020 года исполнил песню, связанную с захватом заложников во время представления мюзикла "Норд-Ост" в Москве в 2002 году. Летом 2020 года запись была выложена на YouTube-канале с на тот момент 25 подписчиками.

В июле 2022 года Второй Западный окружной военный суд на выездном заседании в Петербурге прекратил дело в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

Юрий Хованский Росфинмониторинг
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