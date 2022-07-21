ФСБ включила в список террористических крымско-татарскую организацию

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - ФСБ внесла в Единый федеральный список террористических организаций "Крымско-татарский добровольческий батальон им. Номана Челебиджихана", который в июне признал террористическим и запретил Верховный суд России.

Теперь в списке стало 40 организаций.

ВС 1 июня признал батальон террористическим и запретил его деятельность на территории страны. В Генпрокуратуре России тогда сообщали, что "батальон сформирован в 2015 году с целью продовольственной, энергетической, водной и иных блокад Крыма" был превращен в мощно вооруженную организацию. Главной целью батальона Генпрокуратура назвала захват Крыма.

ФСБ не раз сообщала о задержании участников незаконного вооруженного формирования.

Организатором действующего в приграничных районах Херсонской области Украины "Батальона имени Номана Челебиджихана" считается Ленур Ислямов, который в 2014 году занимал должность вице-премьера Крыма, а затем бежал на Украину. Он также является одним из организаторов продовольственной и энергетической блокад полуострова.