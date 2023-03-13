Предполагаемого участника украинского нацбатальона задержали в Крыму

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Гражданин Украины задержан в Крыму по подозрению в участии в деятельности незаконного вооруженного формирования (НВФ) "Батальон имени Номана Челебиджихана" (признан террористической организацией и запрещен в РФ), сообщила пресс-служба УФСБ по Крыму и Севастополю в понедельник.

По данным спецслужбы, мужчина в 2016 году добровольно вступил в функционирующее на территории Украины вооруженное формирование.

"Подозреваемый принимал активное участие в деятельности НВФ. При этом, имея реальную возможность добровольно выйти из его состава, он не обратился в правоохранительные органы с заявлением об этом, тем самым, продолжив свою преступную деятельность по участию в батальоне", - говорится в сообщении.

Подозреваемого задержали во взаимодействии с пограничниками. Против него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 208 УК РФ (участие в НВФ на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам РФ), которая предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Верховный суд РФ в июне 2022 года признал "Батальон имени Номана Челебиджихана" террористической организацией и запретил его деятельность на территории России. В Генпрокуратуре сообщали, что батальон был сформирован в 2015 году "с целью продовольственной, энергетической, водной и иных блокад Крыма".