ФСБ задержала в Крыму участника украинского вооруженного батальона

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Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Крыма, подозреваемого в участии в деятельности незаконного вооруженного формирования (НВФ) на территории Украины. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ России в понедельник.

"Подозреваемый в августе 2016 года выехал на территорию Украины, где вступил в ряды возглавляемого Ленуром Ислямовым "крымско-татарского добровольческого батальона им. Номана Челебиджихана", - говорится в пресс-релизе.

По данным УФСБ, впоследствии мужчина вернулся в Крым, однако, имея возможность добровольно прекратить свое участие в НВФ, не обратился в правоохранительные органы с заявлением об этом, "продолжив преступную деятельность по участию в батальоне".

Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 208 УК РФ (участие в деятельности НВФ, действующего на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам РФ). Подозреваемый задержан, суд заключил его под стражу.

Ислямов в 2014 году занимал должность вице-премьера Крыма, а затем бежал на Украину. Он является одним из организаторов продовольственной и энергетической блокад полуострова. Российские следователи возбудили в отношении Ислямова уголовное дело, он объявлен в федеральный розыск. Кроме того, Ислямов считается организатором действующего в приграничных районах Херсонской области Украины незаконного вооруженного формирования (НВФ) - "крымско-татарского батальона имени Номана Челебиджихана" (крымско-татарский политик и общественный деятель начала XX века).