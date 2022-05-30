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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:15

Крымские пограничники задержали вероятного участника украинского нацбатальона

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Житель Украины стал фигурантом уголовного дела об участии в деятельности запрещенного в РФ незаконного вооруженного формирования (НВФ) "Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана". Об этом сообщила в понедельник пресс-служба УФСБ России по Крыму и Севастополю.

"Установлено, что задержанный в 2016 году, находясь на территории Украины, добровольно вступил в состав незаконного вооруженного формирования, где выполнял обязанности по проверке лиц и автотранспорта на объектах приграничной территории", - говорится в сообщении.

Уточняется, что задержали мужчину крымские пограничники.

Дело возбуждено по части 2 статьи 208 УК РФ (организация НВФ или участие в нем), которая предусматривает до 15 лет лишения свободы.

За последние два месяца это уже пятый подобный случай.

Организатором действующего в приграничных районах Херсонской области Украины "Батальона имени Номана Челебиджихана" считается Ленур Ислямов, который в 2014 году занимал должность вице-премьера Крыма, а затем бежал на Украину. Он также является одним из организаторов продовольственной и энергетической блокад полуострова.

Исламские богословы Крыма в январе 2016 года издали фетву, запрещающую мусульманам полуострова вступать в батальон Ислямова. Они также выразили возмущение использованием имени первого муфтия мусульман Крыма, Литвы, Польши и Белоруссии Номана Челебиджихана (1885-1918) в названии батальона.

Крым
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