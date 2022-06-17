Предполагаемого участника террористического нацбатальона из Украины задержали в Крыму

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Гражданин Украины стал фигурантом уголовного дела об участии в деятельности "Крымско-татарского добровольческого батальона имени Номана Челебиджихана" (признан в РФ террористическим и запрещен), сообщила в пятницу пресс-служба управления ФСБ по Крыму и Севастополю.

"Установлено, что задержанный, находясь в составе НВФ (незаконного вооруженного формирования - ИФ) на территории Украины, участвовал непосредственно в продуктовой блокаде и иных противоправных акциях в приграничных районах, а также лично осуществлял вооруженную охрану Ленура Ислямова (организатора батальона - ИФ)", - говорится в сообщении.

Уточняется, что задержали мужчину крымские пограничники.

Дело заведено по ч. 2 ст. 208 УК РФ (организация НВФ или участие в нем), санкция которой предусматривает до 15 лет лишения свободы. Суд отправил подозреваемого под стражу на два месяца.

За последние три месяца это уже шестой подобный случай задержания членов этого батальона на границе.

Ислямов считается организатором действовавшего в приграничных районах Украины "Батальона имени Номана Челебиджихана". В 2014 году он занимал должность вице-премьера Крыма, а затем бежал на Украину. Он также является одним из организаторов продовольственной и энергетической блокад полуострова.

Исламские богословы Крыма в январе 2016 года издали фетву, запрещающую мусульманам полуострова вступать в батальон Ислямова. Они также выразили возмущение использованием имени первого муфтия мусульман Крыма, Литвы, Польши и Белоруссии Номана Челебиджихана (1885-1918) в названии батальона.

1 июня 2022 года Верховный суд России признал "Крымско-татарский добровольческий батальон им. Номана Челебиджихана" террористическим и запретил его деятельность на территории страны.