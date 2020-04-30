Судей из-за COVID-19 призвали отправлять в СИЗО подозреваемых только в исключительных случаях

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Верховный суд (ВС) России рекомендовал судьям в условиях эпидемии коронавирусной инфекции в стране заключать под стражу подозреваемых или обвиняемых в нетяжких преступлениях только в исключительных случаях.

Об этом говорится в опубликованном обзоре судебной практики, связанным с применением законодательства и мер по противодействию распространения COVID-19.

При этом, в Верховном суде отметили, что при решении вопроса о мере пресечения, суд в условиях эпидемии коронавируса в России "наряду с другими обстоятельствами вправе также учитывать и факт проведения карантинных мероприятий в изоляторах временного содержания и следственных изоляторах".

В конце марта сообщалось, что председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Георгий Волков обратился к руководству правоохранительных и надзорных органов, а также главе Верховного суда РФ с открытым письмом, в котором призвал перевести обвиняемых в ненасильственных преступлениях заключенных под домашний арест в связи с пандемией COVID-19, а также из-за введенных ФСИН ограничительных мер.

Волков в своем письме отметил, что активное избрание судами альтернативной меры пресечения позволит сдержать распространение вируса, защитить от него людей, находящихся в местах принудительного содержания, сотрудников уголовно-исполнительной системы и сотрудников правоохранительных органов.