Бизнес-омбудсмен призвал освободить из-под арестов всех предпринимателей в РФ

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов призвал освободить бизнесменов из-под арестов в связи с изменением работы судов, следствия, а также учреждений ФСИН из-за пандемии COVID-19.

"Мне кажется, сейчас жизнь сама подталкивает нас к разумному шагу. Сегодня нужно выпустить из СИЗО всех бизнесменов, которым инкриминируют преступления в сфере предпринимательской или иной экономической деятельности. И домашний арест тоже вполне возможно заменить на залог", - сказал Титов "Интерфаксу".

По его словам, проведение активных следственных мероприятий сейчас затруднительно, работа судов сокращена, границы перекрыты, поэтому предположения следствия о том, что кто-то может скрыться, сейчас точно будут малообоснованны. А для предпринимателей это может стать шансом сохранить бизнес в крайне сложной ситуации.

Представитель Титова призвал срочно "разгружать" СИЗО во избежание эпидемии

"Чтобы предотвратить эпидемию, СИЗО срочно нужно "разгружать". Сейчас условия содержания там такие, что стоит туда попасть одному инфицированному, через 2-3 дня заболеют все, кто там находится, а это сотни человек. И к сотрудникам ФСИН это относится ровно в той же степени", - заявил в свою очередь общественный представитель Титова по защите прав осужденных предпринимателей, отбывающих наказание в местах лишения свободы, Юрий Осипенко.

Он отметил, что некоторые из заключенных ждут решения суда, но, когда оно будет, никто не знает и получается, что эти граждане сейчас фактически отбывают наказание.

Осипенко предлагает провести в отношении обвиняемых в ненасильственных преступлениях судебные заседания в режиме онлайн и отправить их под домашний арест.

"В колониях ситуация с санитарными нормами аналогичная. Можно разгрузить и их, если соблюдать законные права граждан на условно-досрочное освобождение. Прокуратура должна способствовать этому процессу, а не препятствовать", - отметил общественный представитель.

По его словам, апелляционные и кассационные суды стали чаще отменять отказы судов первой инстанции в освобождении по УДО, как необоснованные, но только их решениями ситуацию не исправишь, нужны более действенные меры.