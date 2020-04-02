Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:04Заразились
на 02.04В России 3 548+771В мире 932 605+75 118

Бизнес-омбудсмен призвал освободить из-под арестов всех предпринимателей в РФ

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов призвал освободить бизнесменов из-под арестов в связи с изменением работы судов, следствия, а также учреждений ФСИН из-за пандемии COVID-19.

"Мне кажется, сейчас жизнь сама подталкивает нас к разумному шагу. Сегодня нужно выпустить из СИЗО всех бизнесменов, которым инкриминируют преступления в сфере предпринимательской или иной экономической деятельности. И домашний арест тоже вполне возможно заменить на залог", - сказал Титов "Интерфаксу".

Пандемия коронавируса

По его словам, проведение активных следственных мероприятий сейчас затруднительно, работа судов сокращена, границы перекрыты, поэтому предположения следствия о том, что кто-то может скрыться, сейчас точно будут малообоснованны. А для предпринимателей это может стать шансом сохранить бизнес в крайне сложной ситуации.

Представитель Титова призвал срочно "разгружать" СИЗО во избежание эпидемии

"Чтобы предотвратить эпидемию, СИЗО срочно нужно "разгружать". Сейчас условия содержания там такие, что стоит туда попасть одному инфицированному, через 2-3 дня заболеют все, кто там находится, а это сотни человек. И к сотрудникам ФСИН это относится ровно в той же степени", - заявил в свою очередь общественный представитель Титова по защите прав осужденных предпринимателей, отбывающих наказание в местах лишения свободы, Юрий Осипенко.

Он отметил, что некоторые из заключенных ждут решения суда, но, когда оно будет, никто не знает и получается, что эти граждане сейчас фактически отбывают наказание.

Осипенко предлагает провести в отношении обвиняемых в ненасильственных преступлениях судебные заседания в режиме онлайн и отправить их под домашний арест.

"В колониях ситуация с санитарными нормами аналогичная. Можно разгрузить и их, если соблюдать законные права граждан на условно-досрочное освобождение. Прокуратура должна способствовать этому процессу, а не препятствовать", - отметил общественный представитель.

По его словам, апелляционные и кассационные суды стали чаще отменять отказы судов первой инстанции в освобождении по УДО, как необоснованные, но только их решениями ситуацию не исправишь, нужны более действенные меры.

Хроника коронавируса. Апрель.

9
В столице Индонезии Джакарте за последние 24 часа было выявлено 80 новых случаев заражения коронавирусомФранция использует высокоскоростные поезда для перемещения пациентов с COVID-19 из регионов, наиболее пострадавших от коронавируса. В стране зафиксировано 52 836 случаев заболевания. На фото: эвакуация пациентов из больниц Парижа в Бретань.В Мозамбике ввели чрезвычайное положение сроком на 30 дней 1 апреля. В пригороде Бангкока сотрудники коммунальных служб в костюмах супергероев проводят дезинфекцию храмов1 апреля. Во вторник на Филиппинах наблюдался самый большой рост заболеваемости за один день. Число подтвержденных случаев заражения за все время пандемии превысило 2 тысячи. В общей сложности умерло 88 человек.  1 апреля. В Индонезии регионы начинают вводить комендантский час, чтобы замедлить заражаемость населения COVID-19. В Джакарте был зафиксирован рекордный уровень смертности в 10,9%, что в три раза превышает средний мировой показатель в 3,9%.1 апреля. В Индии продолжается общенациональный карантин. Людям запрещено выходить из домов, введен комендантский час. Число заразившихся коронавирусом выросло на 240 человек за одни сутки. Общее число больных составило 1637 человек.1 апреля. В Нью-Йоркской гавани разместился плавучий госпиталь Comfort ВМС США, который насчитывает 1000 больничных коек и 12 операционных. В настоящий момент в городе известно о 41 771 заболевших COVID-19 и 1 096 летальных исходах.1 апреля. В Египте на пирамиду Хеопса спроецировали сообщение с призывом оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции во время пандемии коронавируса. Власти страны также выразили благодарность врачам, которые сражаются с болезнью.
В столице Индонезии Джакарте за последние 24 часа было выявлено 80 новых случаев заражения коронавирусом
Борис Титов ФСИН Юрий Осипенко

Новости по теме

Новости

Владимир Уйба назначен врио руководителя Коми

Экономический кризис

Leroy Merlin закрыл большинство магазинов в России

Путин назначил главу НАО врио губернатора Архангельской области

Губернатор Архангельской области объявил об отставке

Губернатор Архангельской области объявил об отставке

Глава Коми подал в отставку

Путин объявил о продлении нерабочей недели в России до 30 апреля

Путин объявил о продлении нерабочей недели в России до 30 апреля

Сбербанк и Mail.ru Group станут совладельцами сервиса доставки "Самокат"

Михаил Горбачев: никто больше не может спрятаться

Михаил Горбачев: никто больше не может спрятаться

Новак допустил снижение спроса на автозаправках в России на 40%

Новак допустил снижение спроса на автозаправках в России на 40%

Источник сообщил о задержании двух замов начальника следственного департамента МВД

Источник сообщил о задержании двух замов начальника следственного департамента МВД
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');