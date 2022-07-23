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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:35

Что случилось этой ночью: суббота, 23 июля

Обновление реестра физлиц-иноагентов, одобрение Байденом нового пакета военной помощи Украине, выход ракетного эсминца ВМС США в Финский залив

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий произошедших за ночь:

- Минюст включил в список физлиц-иноагентов Илью Яшина. В обновленный реестр также внесли Руслана Шаведдинова, Татьяну Лазареву, Максима Каца и Веронику Белоцерковскую. По данным Минюста, указанные лица занимаются политической деятельностью, получая финансирование из Украины.

- Байден одобрил новый пакет военной помощи Украине на $270 млн. По данным издания Politico, в частности, Вашингтон поставит Киеву беспилотники, РСЗО HIMARS, снаряды и противотанковые средства.

- Ракетный эсминец ВМС США вышел в Финский залив после пребывания в Хельсинки. В минувшие выходные он провел учения с боевыми кораблями Финляндии и Швеции в северной части Балтийского моря.

- Минобороны РФ заявило о высокой минной опасности в портах Украины. Военные отметили угрозу для мореплавания и повреждения портовой инфраструктуры от дрейфа сорванных с якоря украинских мин вдоль побережья причерноморских государств.

- Ракета SpaceX вывела на орбиту 46 новых интернет-спутников Starlink. Запуск был осуществлен с базы Космических сил США Ванденберг в Калифорнии.

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