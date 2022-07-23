Роспотребнадзор заявил об отсутствии новых случаев оспы обезьян в России

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор принимает все меры для недопущения завоза и распространения в РФ оспы обезьян, новых случаев заболевания на сегодняшний день нет, сообщили в ведомстве журналистам в субботу.

Отмечается, что при появлении первых сообщений о случаях оспы обезьян в европейских странах на российской границе был усилен санитарно-карантинный контроль.

"На сегодняшний день на всей территории России есть возможность оперативного проведения тестирования на оспу обезьян. До медицинских учреждений доведены исчерпывающие методические рекомендации о порядке действий при выявлении людей с подозрением на это заболевание. Ситуация находится на строгом контроле Роспотребнадзора", - подчеркнули в ведомстве.

Ранее в субботу глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус объявил вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения. По его словам, вспышка заболеваемости представляет умеренный риск по всему миру за исключением Европы, где риск оценивается как высокий.

12 июля Роспотребнадзор сообщил о выявлении в России первого случая заражения оспой обезьян, заболевший вернулся из Португалии. Болезнь протекала в легкой форме, угрозы для жизни пациента не было. Тогда в ведомстве подчеркнули, что все контактные лица своевременно установлены и находятся под медицинским наблюдением. Угроза распространения заболевания в РФ купирована.

20 июля заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов сообщил, что у россиянина, заболевшего оспой обезьян, прошел инкубационный период, дальнейшего распространения в России болезнь не получила.

Оспа обезьян - редкое инфекционное заболевание, наиболее распространенное в отдаленных районах Центральной и Западной Африки. Его симптомы - тошнота, температура, сыпь, зуд, а также боль в мышцах.

Всемирная организация здравоохранения сообщила 14 июля, что общее число подтвержденных случаев заболевания оспой обезьян превысило 10 тысяч, наибольшее количество приходится на Европу.