Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:01

Роспотребнадзор заявил об отсутствии новых случаев оспы обезьян в России

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор принимает все меры для недопущения завоза и распространения в РФ оспы обезьян, новых случаев заболевания на сегодняшний день нет, сообщили в ведомстве журналистам в субботу.

Отмечается, что при появлении первых сообщений о случаях оспы обезьян в европейских странах на российской границе был усилен санитарно-карантинный контроль.

"На сегодняшний день на всей территории России есть возможность оперативного проведения тестирования на оспу обезьян. До медицинских учреждений доведены исчерпывающие методические рекомендации о порядке действий при выявлении людей с подозрением на это заболевание. Ситуация находится на строгом контроле Роспотребнадзора", - подчеркнули в ведомстве.

Ранее в субботу глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус объявил вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения. По его словам, вспышка заболеваемости представляет умеренный риск по всему миру за исключением Европы, где риск оценивается как высокий.

12 июля Роспотребнадзор сообщил о выявлении в России первого случая заражения оспой обезьян, заболевший вернулся из Португалии. Болезнь протекала в легкой форме, угрозы для жизни пациента не было. Тогда в ведомстве подчеркнули, что все контактные лица своевременно установлены и находятся под медицинским наблюдением. Угроза распространения заболевания в РФ купирована.

20 июля заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов сообщил, что у россиянина, заболевшего оспой обезьян, прошел инкубационный период, дальнейшего распространения в России болезнь не получила.

Оспа обезьян - редкое инфекционное заболевание, наиболее распространенное в отдаленных районах Центральной и Западной Африки. Его симптомы - тошнота, температура, сыпь, зуд, а также боль в мышцах.

Всемирная организация здравоохранения сообщила 14 июля, что общее число подтвержденных случаев заболевания оспой обезьян превысило 10 тысяч, наибольшее количество приходится на Европу.

Роспотребнадзор
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Корпорация IMAX перестала работать в России

Корпорация IMAX перестала работать в России

Власти Сочи предупредили о новом грозовом фронте после ночных ливней

Военная операция на Украине

Военные РФ заявили об ударах по 12 пунктам управления ВСУ и четырем складам с оружием

В Анапе 14 человек обратились за медпомощью после отравления хлором в аквапарке

В Анапе 14 человек обратились за медпомощью после отравления хлором в аквапарке
Пандемия коронавируса

Суточная заболеваемость COVID-19 в РФ составила почти семь тысяч человек

Минюст включил в список физлиц-иноагентов Илью Яшина

Что произошло за день: пятница, 22 июля

В Стамбуле будет создан координационный центр для организации досмотра судов с зерном

В Стамбуле будет создан координационный центр для организации досмотра судов с зерном

РПЦ предложила поправки о передаче святынь из музеев религиозным организациям

Глава ЦБ не видит дефляционной тенденции

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });