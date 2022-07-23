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Роспотребнадзор заявил, что необходимости в дополнительных мерах из-за оспы обезьян нет

Роспотребнадзор заявил, что необходимости в дополнительных мерах из-за оспы обезьян нет
Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Необходимости вводить дополнительные противоэпидемические меры из-за оспы обезьян в России нет, говорится в сообщении Роспотребнадзора, опубликованном на сайте ведомства в субботу.

"По состоянию на 23 июля в России подтвержден один завозной случай оспы обезьян. Инфицированный проходит курс лечения в медицинском учреждении инфекционного профиля. Его состояние не вызывает опасений. Благодаря своевременной изоляции пациента удалось избежать возникновения цепочки заражений", - информирует Роспотребнадзор.

Ранее в субботу глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус объявил вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения. По его словам, вспышка заболеваемости представляет умеренный риск по всему миру за исключением Европы, где риск оценивается как высокий.

В Роспотребнадзоре также заявили, что научный центр "Вектор" готов оказать методическую и научную поддержку в борьбе с оспой обезьян всем заинтересованным в сотрудничестве странам.

"ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора, являющийся одним из двух сотрудничающих центров ВОЗ по диагностике ортопоксвирусных инфекций, готов оказывать методологическую и научную поддержку всем странам, заинтересованным в сотрудничестве по вопросам противодействия распространению оспы обезьян", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что ситуация с оспой обезьян находится на строгом контроле Роспотребнадзора, который предпринимает все необходимые меры для купирования рисков завоза оспы обезьян, а также предотвращения возможности распространения этого заболевания.

12 июля Роспотребнадзор сообщил о выявлении в России первого случая заражения оспой обезьян, заболевший вернулся из Португалии. Болезнь протекала в легкой форме, угрозы для жизни пациента не было. Тогда в ведомстве подчеркнули, что все контактные лица своевременно установлены и находятся под медицинским наблюдением. Угроза распространения заболевания в РФ купирована.

Оспа обезьян - редкое инфекционное заболевание, наиболее распространенное в отдаленных районах Центральной и Западной Африки. Его симптомы - тошнота, температура, сыпь, зуд, а также боль в мышцах.

Роспотребнадзор
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