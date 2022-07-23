В Сочи река вышла из берегов после ливня

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Река Бзугу в Хостинском районе Сочи достигла неблагоприятных отметок и затопила придомовые территории курорта, сообщает пресс-служба администрации Сочи в субботу.

"Как и предупреждали синоптики, вечером усилились дожди. Основной удар в настоящее время приняли Центральный и Хостинский район", - подчеркивает пресс-служба.

На место ЧП прибыли глава района и спасатели. По поручению главы города Алексея Копайгородского продолжает работу межведомственный оперативный штаб.

"Аварийные бригады всех ресурсоснабжающих предприятий усилены. Специалисты и техника готовы оперативно приступить к устранению последствий ЧС", - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Сочи ливни затопили участок федеральной трассы. Власти призвали водителей отказаться от личного транспорта. Пляжи города закрыты для купания.