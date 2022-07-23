Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:57

В Сочи река вышла из берегов после ливня

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Река Бзугу в Хостинском районе Сочи достигла неблагоприятных отметок и затопила придомовые территории курорта, сообщает пресс-служба администрации Сочи в субботу.

"Как и предупреждали синоптики, вечером усилились дожди. Основной удар в настоящее время приняли Центральный и Хостинский район", - подчеркивает пресс-служба.

На место ЧП прибыли глава района и спасатели. По поручению главы города Алексея Копайгородского продолжает работу межведомственный оперативный штаб.

"Аварийные бригады всех ресурсоснабжающих предприятий усилены. Специалисты и техника готовы оперативно приступить к устранению последствий ЧС", - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Сочи ливни затопили участок федеральной трассы. Власти призвали водителей отказаться от личного транспорта. Пляжи города закрыты для купания.

Сочи
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Роспотребнадзор заявил, что необходимости в дополнительных мерах из-за оспы обезьян нет

Роспотребнадзор заявил, что необходимости в дополнительных мерах из-за оспы обезьян нет

Что произошло за день: суббота, 23 июля

Корпорация IMAX перестала работать в России

Корпорация IMAX перестала работать в России

Власти Сочи предупредили о новом грозовом фронте после ночных ливней

Военная операция на Украине

Военные РФ заявили об ударах по 12 пунктам управления ВСУ и четырем складам с оружием

В Анапе 14 человек обратились за медпомощью после отравления хлором в аквапарке

В Анапе 14 человек обратились за медпомощью после отравления хлором в аквапарке
Пандемия коронавируса

Суточная заболеваемость COVID-19 в РФ составила почти семь тысяч человек

Минюст включил в список физлиц-иноагентов Илью Яшина

Что произошло за день: пятница, 22 июля

В Стамбуле будет создан координационный центр для организации досмотра судов с зерном

В Стамбуле будет создан координационный центр для организации досмотра судов с зерном
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });