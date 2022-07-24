Ливень обесточил несколько районов Сочи и подтопил дома и дороги

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Залповые ливни в Сочи затопили подстанции, автодороги и дворы жилых домов, сообщает пресс-служба администрации города.

"Датчики опасных явлений (измеряющие уровень воды - ИФ) сработали на реках Хоста, Мацеста, Бзугу, Кудепста. Подтоплены подстанции, что привело к отключению электроэнергии", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отмечают, что сильнейший ливень в Центральном и Хостинском районах привел к подтоплениям дорог, придомовых территорий и первых этажей зданий.

Кроме того, перекрыто движение на участке между 7-м и 8-м тоннелями на автодороге А-148 (Дублер Курортного проспекта). По поручению главы города Алексея Копайгородского на Донской улице разворачивается выездной оперативный штаб.

МУП "Водоканал Сочи" сообщает о сбое на электрооборудовании станции "Пасечная" в Центральном районе Сочи. По данным МУП, в городе могут "наблюдаться ограничения с питьевой водой".

Как сообщалось, за субботу на Сочи дважды обрушились сильнейшие ливни. Из берегов вышла река Бзугу в Хостинском районе города.