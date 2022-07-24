Полиция Сочи насчитала почти 40 поврежденных непогодной машин

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции Сочи составили протоколы о повреждении 36 автомобилей во время ливневого дождя, который затопил ряд улиц курорта, сообщили "Интерфаксу" в УВД Сочи в воскресенье.

"В основном заявления поступали от владельцев личных автомобилей", - подчеркнул представитель УВД.

Собеседник отметил, что обращения о повреждении автомобилей продолжают поступать.

В социальных сетях выкладывают видео автомобилей, которые разбивались друг о друга во время движения мощного водяного потока по улицам курорта.

Ранее сообщалось, что в минувшую субботу в Сочи прошли залповые ливни, которые спровоцировали затопление многих улиц в Центральном и Хостинском районах. Автомобили с людьми уносило мощными потоками. Погибла женщина. Часть горожан остались без света и воды.