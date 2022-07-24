Режим чрезвычайной ситуации объявлен по всему Большому Сочи

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - По всему Сочи объявлен режим ЧС, сообщил мэр города Алексей Копайгородский в воскресенье.

"Ситуация очень серьезная. Больше всего пострадал Центральный район. В современной истории Сочи подобного по масштабам происшествия именно в этой части курорта не происходило. К сожалению, есть погибшая женщина. Но жертв могло быть гораздо больше. Несколько десятков человек были спасены из потоков воды, которые шли по улицам и сносили все на своем пути. Среди них десять детей", - написал Копайгородский в своем телеграм-канале.

По его словам, "стихия за прошедшие три дня оставила разрушения во всех районах города".

Как сообщил мэр, в настоящее время формируется перечень повреждений, мест активации старых и появления новых оползневых процессов. Мониторинговые группы обходят территории, составляют акты и консультируют жителей, разъясняют их права.

Копайгородский заявил, что в городе последствия стихии устраняют более тысячи человек. Задействованы силы и средства ресурсоснабжающих, коммунальных предприятий, аварийно-спасательных формирований.

"Межведомственный оперативный штаб продолжает работать круглосуточно. В таком режиме остаемся, пока в городе ничего не будет напоминать о прошедшей стихии", - добавил Копайгородский.

Как сообщалось, за субботу на Сочи дважды обрушились сильнейшие ливни.