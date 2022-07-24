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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:46

Власти Сочи предупредили о возможных смерчах над морем

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - По всей территории Большого Сочи - на участке Магри - Веселое 24 июля имеется опасность формирования смерчей над морем, сообщает пресс-служба администрации Сочи в воскресенье.

На время действия штормового предупреждения купание на пляжах запрещено.

Отмечается, что все городские службы работают в усиленном режиме.

Как говорится в сообщении, спасатели рекомендуют жителям и гостям Сочи принять все необходимые меры предосторожности, а также временно отказаться от отдыха у воды.

Между тем ранее мэр города Алексей Копайгородский сообщил, что по всему Сочи из-за прошедших накануне сильнейших ливней объявлен режим ЧС.

Сочи
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