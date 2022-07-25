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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:26

Попова сочла незначительным риск распространения оспы обезьян в РФ

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Риск распространения оспы обезьян в России невелик, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По словам главы ведомства, в РФ усилены необходимые меры. "Тесты у нас есть, выявить (оспу обезьян) готовы в любой точке РФ. И тестирований проходит много, но подтверждение было только одно. Во всех остальных случаях это была или аллергия, или ветряная оспа", - заявила Попова.

В РоссииРоспотребнадзор заявил об отсутствии новых случаев оспы обезьян в РоссииЧитать подробнее

12 июля Роспотребнадзор сообщил о выявлении в России первого случая заражения оспой обезьян, заболевший вернулся из Португалии. Болезнь протекала в легкой форме, угрозы жизни пациента не было. Тогда в ведомстве подчеркнули, что все контактные лица своевременно установлены и находятся под медицинским наблюдением. Угроза распространения заболевания в РФ купирована.

Оспа обезьян - редкое инфекционное заболевание, наиболее распространенное в отдаленных районах Центральной и Западной Африки. Его симптомы - тошнота, температура, сыпь, зуд, а также боль в мышцах.

Всемирная организация здравоохранения сообщила 14 июля, что общее число подтвержденных случаев заболевания оспой обезьян превысило 10 тыс. случаев более чем в 60 странах мира. Отмечается, что наибольшее число случаев приходится на Европу.

Роспотребнадзор Анна Попова
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