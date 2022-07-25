Попова сочла незначительным риск распространения оспы обезьян в РФ

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Риск распространения оспы обезьян в России невелик, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По словам главы ведомства, в РФ усилены необходимые меры. "Тесты у нас есть, выявить (оспу обезьян) готовы в любой точке РФ. И тестирований проходит много, но подтверждение было только одно. Во всех остальных случаях это была или аллергия, или ветряная оспа", - заявила Попова.

12 июля Роспотребнадзор сообщил о выявлении в России первого случая заражения оспой обезьян, заболевший вернулся из Португалии. Болезнь протекала в легкой форме, угрозы жизни пациента не было. Тогда в ведомстве подчеркнули, что все контактные лица своевременно установлены и находятся под медицинским наблюдением. Угроза распространения заболевания в РФ купирована.