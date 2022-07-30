Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:54

Двое пациентов скончались вследствие заражения оспой обезьян в Испании

Двое пациентов скончались вследствие заражения оспой обезьян в Испании
Тестирование на оспу обезьян в больнице Ла-Пас в Мадриде
Фото: Pablo Blazquez Dominguez/Getty Images

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Министерство здравоохранения Испании сообщило, что по состоянию на субботу на территории страны зафиксировано уже два летальных исхода среди пациентов, заразившихся оспой обезьян.

Информация о первом скончавшемся опубликована накануне.

Речь идет о первых подтвержденных случаях смертей вследствие заражения оспой обезьян в Европе. Ранее сообщалось о пяти летальных исходах в странах Африки, и об одном - в Бразилии.

В миреВ Сан-Франциско объявили режим ЧС из-за роста заболеваемости оспой обезьянЧитать подробнее

Согласно данным Национальной сети эпидемиологического надзора Испании на 29 июля, в стране выявлено 4 298 подтвержденных случаев заражения оспой обезьян, 120 пациентов госпитализированы.

Оспа обезьян - редкое инфекционное заболевание, наиболее распространенное в отдаленных районах Центральной и Западной Африки. Его симптомы - тошнота, температура, сыпь, зуд, а также боль в мышцах.

На прошлой неделе Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение оспы обезьян среди людей в мире чрезвычайной ситуацией в международном здравоохранении.

Испания
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Папа римский не исключил возможности ухода на покой по состоянию здоровья

Папа римский не исключил возможности ухода на покой по состоянию здоровья
Военная операция на Украине

В Минобороны РФ заявили о 50 погибших украинских пленных из-за удара по СИЗО в ДНР

В российский "стоп-лист" включили еще 32 новозеландских чиновника и военных

В российский "стоп-лист" включили еще 32 новозеландских чиновника и военных

Москалькова сообщила о возвращении домой семи женщин с задержанных на Украине судов РФ

Военная операция на Украине

В ДНР заявили об установлении контроля над еще четырьмя населенными пунктами Донбасса

Что случилось этой ночью: суббота, 30 июля

Испания сообщила о первом в Европе умершем от оспы обезьян

Маск подал встречный иск к Twitter

Маск подал встречный иск к Twitter

До 19 увеличилось число погибших в результате наводнения в Кентукки

США с февраля приняли 100 тыс. украинских беженцев

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });