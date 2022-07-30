Двое пациентов скончались вследствие заражения оспой обезьян в Испании

Тестирование на оспу обезьян в больнице Ла-Пас в Мадриде Фото: Pablo Blazquez Dominguez/Getty Images

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Министерство здравоохранения Испании сообщило, что по состоянию на субботу на территории страны зафиксировано уже два летальных исхода среди пациентов, заразившихся оспой обезьян.

Информация о первом скончавшемся опубликована накануне.

Речь идет о первых подтвержденных случаях смертей вследствие заражения оспой обезьян в Европе. Ранее сообщалось о пяти летальных исходах в странах Африки, и об одном - в Бразилии.

Согласно данным Национальной сети эпидемиологического надзора Испании на 29 июля, в стране выявлено 4 298 подтвержденных случаев заражения оспой обезьян, 120 пациентов госпитализированы.

Оспа обезьян - редкое инфекционное заболевание, наиболее распространенное в отдаленных районах Центральной и Западной Африки. Его симптомы - тошнота, температура, сыпь, зуд, а также боль в мышцах.

На прошлой неделе Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение оспы обезьян среди людей в мире чрезвычайной ситуацией в международном здравоохранении.