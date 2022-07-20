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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:06

Роспотребнадзор рекомендовал гражданам из уязвимых категорий вновь носить маски

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - В Роспотребнадзоре в связи с распространением новых подвариантов штамма "омикрон" рекомендовали гражданам из уязвимых категорий, в том числе с хроническими заболеваниями, носить маски в общественных местах.

"Хотя новые варианты COVID-19 переносятся не так тяжело, коронавирусная инфекция все ещё остаётся опасным заболеванием. Мы советуем не забывать о базовых правилах предосторожности. Так, людям из уязвимых категорий, в том числе тем, у кого диагностированы хронические заболевания, рекомендуется носить маски в общественных местах, а также пользоваться антисептическими средствами", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном телеграм-канале ведомства.

Кроме того, в ведомстве напомнили, что сохраняется рекомендация по прохождению ревакцинации от COVID-19 каждые полгода.

В Роспотребнадзоре отметили, что особенности нового подварианта "омикрон"-штамма "кентавра", о выявлении которого в РФ сообщалось накануне, ещё предстоит установить. "Насколько сильно он отличается от других подвидов "омикрона", будет понятно в ближайшие недели", - уточнили в Роспотребнадзоре.

При этом в ведомстве подчеркнули, что у всех заболевших "кентавром" болезнь протекает легко, без госпитализации.

Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная сообщила, что данных о том, что новый подвариант "омикрон"-штамма коронавируса "кентавр" является более заразным и может привести к тяжелому течению заболевания, нет.

19 июля в Роспотребнадзоре сообщили об обнаружении в РФ случаев заболевания новым подвариантом "омикрон"-штамма "Кентавр". Пять случаев выявлено в Москве. Впервые подвариант "кентавр" обнаружили в Индии. Затем выявили в десятке других стран, включая Японию, Германию, Великобританию, США.

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Хроника 09 января 2020 года – 20 июля 2022 годаПандемия коронавируса
Роспотребнадзор коронавирус
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